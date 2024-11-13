Умер советский певец, народный артист Гафиз Есимов

12 ноября в возрасте 77 лет скончался советский казахстанский оперный певец и постановщик, народный артист Казахской ССР Гафиз Есимов.

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Есимов родился в 1947 году. Окончил Алма-Атинскую государственную консерваторию. С 1975 года - солист Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая. Работал в Казахской национальной консерватории имени Курмангазы.

В его репертуаре были партии Жермона ("Травиата"), Роберто ("Иоланта") и Евгения Онегина, песни и романсы зарубежных, русских и казахских композиторов.

Прощание с Гафизом Есимовым состоится 14 ноября в 10:00 в центральной мечети столицы республики, сообщил национальный новостной агрегатор Pro Кадры Kz.