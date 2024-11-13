Самый сексуальный мужчина года: фото

Журнал People назвал самого сексуального мужчину мира. Об этом сообщает Lenta.ru.

Согласно оценке редакторов издания, первое место в рейтинге «Самые сексуальные мужчины из ныне живущих» занял 45-летний американский актер и кинорежиссер Джон Красински. Фотография звезды «Офиса» в серой футболке и голубых джинсах появилась на обложке журнала.

Для Красински почетный титул стал полной неожиданностью.

«Возможно, меня просто надули. Я не проснулся с мыслью: "Неужели сегодня тот день, когда меня попросят стать самым сексуальным мужчиной из ныне живущих?" И все же именно в этот день вы, ребята, это сделали. Вы, ребята, действительно подняли для меня планку», — поделился актер в интервью с журналистами.

Джон Красински родился в 1979 году в Бостоне, штат Массачусетс, США. Тяга к искусству у Джона появилась еще в школе, где он принимал участие в постановке школьных спектаклей. Затем, будучи студентом Брауновского университета, он занялся изучением английского языка и написанием пьес.

В 2002 году Красински решил начать актёрскую карьеру и переехал в Нью-Йорк. Первое время будущая звезда работал официантом, снимался в рекламе и массовке. В 2004 году он успешно прошел кастинг на роль Джима Халперта в псевдодокументальном ситкоме «Офис». Всего актер принял участие в 143 кинопроектах.

С 2010 года Джон Красински женат на британской актрисе Эмили Блант. У пары есть двое детей.

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