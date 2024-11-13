Объявлены номинанты четвертого сезона «Знание.Премия»: в шорт-лист просветительской награды вошли 107 заявок в 18 номинациях. Среди них 58 просветителей, 43 проекта и 6 компаний. В ноябре номинанты представят свою просветительскую деятельность перед Почетным жюри в Москве. К выступлению их подготовят известные тренеры по ораторскому искусству.

В четвертом сезоне награды приняли участие 89 регионов России, из них в шорт-листе представлены 26. Также номинантами стали просветители из Аргентины, США и Словакии.

«Рад объявить, что мы установили новый рекорд – на участие в этом сезоне проекта было отправлено 19 523 заявки. На одно место в шорт-листе претендовало 180 соискателей – это колоссальная конкуренция. Каждый номинант заслуживает внимания широкой аудитории, и наша задача помочь им получить это признание», — сказал генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль.

В ноябре будет опубликован шорт-лист в номинации «Советник-просветитель». Все номинанты пройдут подготовку к очной защите перед почетным жюри. Развить навыки самопрезентации им помогут мастер-классы от бизнес-тренера Нины Зверевой, бизнес-тренера, режиссера и продюсера Лины Арифулиной, а также онлайн-курсы на платформе «Знание.Академия».

Шорт-лист сформировал экспертный совет, куда вошли известные управленцы разных сфер. Среди них первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Александр Козловский, директор департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения Российской Федерации Виктор Неумывакин, директор Российского детско-юношеского центра Александр Кудряшов и другие.

Rambler&Co, «Лента.ру» и «Газета.Ru» – информационные партнеры «Знание.Премия».