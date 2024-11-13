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МГУ и РАНХиГС вошли в топ-3 рейтинга самых влиятельных вузов России

Московский государственный университет (МГУ) имени Ломоносова и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) вошли в топ-3 рейтинга самых влиятельных вузов РФ. Об этом сообщается на сайте рейтингового агентства RAEX.

МГУ и РАНХиГС вошли в топ-3 рейтинга самых влиятельных вузов России
© РИА Новости
«Самым влиятельным вузом страны вновь признан Московский государственный университет имени Ломоносова, на втором месте рейтинга расположилась Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, тройку лидеров замыкает Санкт-Петербургский государственный университет», – говорится в сообщении.

Как уточняется, из числа московских вузов на четвертом месте рейтинга расположился Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», на пятом – Финансовый университет при правительстве РФ, на шестой строчке – Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД России. На седьмой позиции оказался Московский физико-технический институт, на девятой – Российский экономический университет имени Плеханова. Замкнул топ-10 самых влиятельных вузов страны Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».

Всего в рейтинг вошло 75 университетов из 22 субъектов РФ. Наибольшее количество влиятельных вузов находится в Москве – в число лучших вошел 31 московский вуз.

Общество
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