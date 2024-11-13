МГУ и РАНХиГС вошли в топ-3 рейтинга самых влиятельных вузов России

Московский государственный университет (МГУ) имени Ломоносова и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) вошли в топ-3 рейтинга самых влиятельных вузов РФ. Об этом сообщается на сайте рейтингового агентства RAEX.

«Самым влиятельным вузом страны вновь признан Московский государственный университет имени Ломоносова, на втором месте рейтинга расположилась Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, тройку лидеров замыкает Санкт-Петербургский государственный университет», – говорится в сообщении.

Как уточняется, из числа московских вузов на четвертом месте рейтинга расположился Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», на пятом – Финансовый университет при правительстве РФ, на шестой строчке – Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД России. На седьмой позиции оказался Московский физико-технический институт, на девятой – Российский экономический университет имени Плеханова. Замкнул топ-10 самых влиятельных вузов страны Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».

Всего в рейтинг вошло 75 университетов из 22 субъектов РФ. Наибольшее количество влиятельных вузов находится в Москве – в число лучших вошел 31 московский вуз.