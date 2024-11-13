Чиновница лишилась своей должности после слов об участниках СВО

Чиновница из сочинской администрации лишилась своей должности после того, как в Сети было размещено видео, на котором она называет участников СВО «мошенниками». Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на телеграм-канал Kub Mash.

На размещённом в каналах видео видно, как сотрудница администрации ругается с жителями. Изначально она назвала мать одной из присутствующих горожанок «обезьяной», а после начала высказываться об участниках СВО. По её словам, в зоне боевых действий сейчас находятся убийцы, сидельцы, и мошенники.

В горадминистрации поже уточнили, что женщина не должна была встречаться с людьми. Поведение своей коллеги там сочли неприемлемым и уволили её.

Ранее сообщалось, что Нерчинско-Заводский районный суд Забайкальского края приговорил пятерых местных жителей, которые избили участника спецоперации, на сроки от 5,5 года до 7 лет.