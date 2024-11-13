Признанная банкротом Блиновская лишилась второй квартиры в Москве

Вторую квартиру "королевы марафонов" Елены Блиновской продали в Москве. Как сообщает Telegram-канал Shot, покупатели дали за двухкомнатное жилье 69 млн рублей.

Отмечается, что квартира с хорошим ремонтом находилась в элитном жилом комплексе «Донской Олимп». В ней были изолированные комнаты, два санузла и две гардеробные.

До этого была продана еще одна квартира Блиновской в этом же ЖК — она находилась на соседнем этаже. «Трешка» площадью 120 квадратных метров с дизайнерским ремонтом, двумя спальнями и двумя ванными обошлась новым владельцам в 90 млн рублей. Таким образом, с продажи недвижимости блогер получила уже почти 160 млн рублей.

Напомним, что Блиновская стала фигурантом дела об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере весной 2023 года. По версии следователей, «королева марафонов» дробила свой бизнес, чтобы занижать сумму налоговых отчислений. Кроме того, вместе с мужем Алексеем она легализовала 706 из 906 млн рублей сокрытых налогов.

13 ноября «королеву марафонов» признали банкротом. По информации СМИ, на момент принятия этого решения ее долг перед ФНС составлял 1 млрд 168 млн рублей.