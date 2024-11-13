Мэром Улан-Удэ переизбрали Игоря Шутенкова

Депутаты Горсовета Улан-Удэ выбрали на пост мэра столицы Бурятии действующего главу столицы Республики Бурятия Игоря Шутенкова, передает корреспондент ТАСС.

В ходе тайного голосования на очередной сессии за него единогласно проголосовали все 30 депутатов.

Всего к участию в выборах после конкурса было допущено три кандидата: Игорь Шутенков, гендиректор компании "Улан-Удэ энерго", депутат Народного хурала Бурятии, представляющий партию "Новые люди", Максим Бувалин и бывший замглавы Железнодорожного района Улан-Удэ Вадим Будажапов. На сессии Горсовета кандидаты представили свои программы развития города и ответили на вопросы, после этого состоялось тайное голосование.

Претендентами на пост мэра Улан-Удэ также были начальник управления капитального строительства правительства Бурятии Анатолий Урбанов и предприниматель Константин Бурцев. Они подали все необходимые документы, но не прошли конкурс 7 ноября, который провела специально созданная комиссия.

В марте 2024 года на внеочередной сессии депутаты Народного хурала Бурятии проголосовали за внесение изменений в статью республиканского закона "Об организации местного самоуправления в Республике Бурятия". Нормативным актом установлено, что глава Улан-Удэ избирается представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных комиссией по результатам конкурса. Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов предложил отказаться от прямых выборов мэра Улан-Удэ и внес соответствующий законопроект на рассмотрение парламента Бурятии.