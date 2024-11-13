Звезду «Звоните ДиКаприо!» призвали поддержать СВО

Общественник Ильдар Резяпов сообщил, что движение "Ветераны России" направило актрисе Юлии Хлыниной документ с требованием публично высказаться о специальной военной операции России на Украине. Его слова передает NEWS.ru.

"Ветераны России" требуют, чтобы Хлынина "поддержала тех, кто ежедневно рискует жизнью ради мирного будущего страны". Они также призвали министерство культуры России обратить внимание на патриотическую позицию отечественных деятелей культуры. Активисты считают, что поддержка артистов способна вдохновить бойцов СВО и укрепить "уверенность общества в ценности единства и верности Родине".

Актриса Юлия Хлынина дебютировала в кино в фильме драме "Последняя минута", а затем сыграла в детективной драме Weekend с Максимом Матвеевым. Также она исполнила роль любовницы героя Александра Петрова в сериале "Звоните ДиКаприо!", а потом вновь встретилась с актером на площадке фильма "Лед 2". Кроме того, Хлынина сыграла главную роль в сериале "Елизавета".

Недавно Резяпов призвал певца Сергея Лазарева поехать в зону специальной военной операции с гуманитарной миссией после скандала с артистом на телешоу "Ну-ка, все вместе!". Общественник потребовал от Лазарева публично дать ответ на вопрос: "А ты за кого?". Он усомнился, что артист согласен с действиями российских властей, поскольку Лазарев не совершил никаких "практических действий по поддержке России".