Депутат заксобрания Красноярского края отправится добровольцем в зону СВО

Депутат заксобрания Красноярского края и застройщик Захар Енджиевский планирует уйти добровольцем в зону специальной военной операции. Об этом сообщает портал NGS24 со ссылкой на самого чиновника.

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По данным журналистов, в настоящее время Енджиевский проходит медосмотры и готовится заключить контракт с добровольческим подразделением. С конца ноября он рассчитывает оказаться в учебном подразделении.

По словам депутата, контракт будет рассчитан на полгода, но его сумму он не знает, поскольку "идет не за деньгами". Свое решение Енджиевский назвал взвешенным и обдуманным, подчеркнув, что оно исходит из его гражданской позиции.

"Бизнес устойчив и может существовать без моего вмешательства. А депутатская деятельность подразумевает, что я могу заключить контракт. Это не влечет за собой сложение полномочий", - отметил депутат.

В апреле 2024 года Енджиевский был включен в список украинского сайта "Миротворец". Причиной стало строительство, которое он осуществлял в городе Свердловск в ЛНР.