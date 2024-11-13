Работающим подросткам станет проще поступить в вуз

Председатель думской фракции «Новые люди» Алексей Нечаев предложил начислять дополнительные баллы при поступлении в вуз абитуриентам, имеющим трудовой стаж, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «РИА Новости». Соответствующее обращение направлено министру науки и высшего образования Валерию Фалькову.

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Дополнительными баллами предполагается поощрять не за всякий опыт работы, а по специальности или в смежной отрасли. С точки зрения Нечаева, это привлечёт в вуз наиболее мотивированных студентов, стремящихся к получению практического опыта, которые окажутся в более выигрышном положении по сравнению с абитуриентами, получающими высшее образования ради «корочки».

Выиграет, по мнению парламентария, и рынок труда, который получит дополнительные кадры из числа молодёжи.

Однако приёмные комиссии вузов сами решают, за какой вид достижений сколько дополнительных баллов давать. Баллы начисляют за участие в волонтёрской деятельности (каждый вуз сам решает, сколько часов нужно отработать и в каких программах), за спортивные достижения и значок ГТО, победы в олимпиадах и творческих конкурсах, окончание школы с отличием, недавно в список достижений добавили службу в армии и участие в СВО. Максимальное количество дополнительных баллов, которые можно суммарно получить за разные достижения – 10. Эти баллы суммируются с результатами ЕГЭ, а за каждый экзамен можно получить до ста баллов.