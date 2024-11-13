Святой Аристоклий оставил послания о будущем России и мира

Святой Аристоклий Московский оставил послания о будущем России и мира.

По его словам, в странах Запада чувствуется наступление предантихристовых времен. Утрата традиционных ценностей, отступление от веры, отказ признавать свои грехи и стремление к праведной жизни станут все менее заметными. Но у России иной путь, который позволит ей избежать этой участи и обрести спасение.

— Сейчас мы переживаем предантихристово время. Начался суд Божий над живыми, и не останется ни одной страны на земле, ни одного человека, которого это не коснется, — сообщил Аристоклий.

Россия также может оказаться под угрозой, поэтому крайне важно самосознание. В прошлом старец предсказал победу большевиков и множество других событий, которые впоследствии действительно произошли.

К тому же, если на Земле не останется больше праведников, то Божий суд обрушится на всех. Праведная жизнь и вера в Бога помогут России восстать из пепла, передает ИА «МедиаПоток».

Святая Матрона Московская предсказывала светлую полосу России в 2025 году после тяжелого периода.