Стал известен диагноз госпитализированного Юрия Николаева

У 75-летнего телеведущего Юрия Николаева диагностировали коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, тест на COVID-19 у знаменитости взяли еще 10 ноября, при госпитализации. Сейчас состояние Николаева обостряется хронической обструктивной болезнью легких: из-за этого ведущему сложно дышать, его мучает кашель. Кроме того, 10 лет назад у него удалили часть легкого из-за онкологии, отчего восстановление дается еще труднее. Также у артиста наблюдаются проблемы со стенками аорты.

Накануне СМИ сообщили, что телеведущий попал в реанимацию одной из столичных клиник с высокой температурой в воскресенье, 10 ноября. Перед этим он дважды падал в обморок, а в день госпитализации жаловался на общее недомогание.

Сам Николаев в беседе с журналистами 12 ноября заявлял, что находится в больнице с воспалением легких в состоянии средней тяжести. Он отмечал, что прекрасно себя чувствует, однако назвал болезнь «тяжелой».