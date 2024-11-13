Страна гулящая: в России рекордно растет количество корпоративов

Количество новогодних корпоративов в этом году может превысить докризисные показатели 2019 года, сообщает ИА DEITA.RU.

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Количество новогодних корпоративов в этом году может вырасти на 20% по сравнению с 2019 докризисные годом. Растет и число вовлеченных в процесс работников.

Работодатели готовы тратить деньги, равно как и проявлять нематериальное поощрение сотрудников. Кроме того, масштабный праздник считается признаком успешного и здорового бизнеса.

Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование Continent Express. Специалисты говорят об увеличении цен на 10% за год. Также поставщики в этом году нередко оставляют за собой право увеличивать цены за две-три недели до события.

При этом очевидного снижения гонораров звезд за выступления на новогодних корпоративах, как того требовали ранее в Госдуме, не наблюдается. Средний прайс в интервью изданию MSC1 озвучил продюсер Табриз Шахиди.

Так, рейтинг самых высокооплачиваемых артистов снова возглавили Филипп Киркоров, Баста и группа «Руки вверх!». Стоимость их выступлений оценивались в 8–10 млн рублей. Средние значения были у Полины Гагариной, SHAMANа, Анны Асти и группы «Звери» — от 6 до 8 млн рублей.