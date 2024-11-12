Умер последний глава комсомола СССР Владимир Зюкин

Последний глава ЦК ВЛКСМ Владимир Зюкин скончался на 71-м году жизни. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на источник в окружении бизнесмена.

Источник отметил, что бывший первый секретарь долго и тяжело болел, давно не появлялся на публике.

Зюкин, пояснили журналисты, буквально «провозгласил приход комсомольцев в бизнес». Его призыву последовали, в частности, Сергей Лисовский, Михаил Фридман и Борис Березовский.

Владимир Михайлович Зюкин родился 11 мая 1954 года в городе Березники Молотовской области (в настоящее время — Пермский край).

В 1976 году окончил Брянский институт транспортного машиностроения, получил специальность инженера-механика.

В декабре 1987 стал заведующим организационным отделом ЦК ВЛКСМ. В марте 1989 стал 2-й секретарем ЦК ВЛКСМ, 19 апреля 1990 — первым секретарем.

Провёл XXII чрезвычайный съезд ВЛКСМ, на котором 28 сентября 1991 распустил всесоюзную комсомольскую организацию и вместе с ней официально прекратил существование всесоюзной пионерской организации при ЦК ВЛКСМ.

С 1992 года — президент Фонда международного молодежного сотрудничества. Руководитель брокерской компании «Крэйтон кэпитал», затем возглавлял компанию «Инпред».

С 2003 года — президент ООО «Пилот менеджмент», владел и сдавал в аренду коммерческую недвижимость Бизнес-центра БЦ «Тессинский» в Москве.