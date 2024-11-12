В Большом театре ответили на критику по поводу высокой стоимости билетов

Ценообразование на билеты с разделением по ценовым классам является общемировой практикой. Об этом «Абзац» заявил глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев.

Большой театр подвергается критике по поводу цен на билеты с начала 2024 года, когда они вновь выросли. От возросшей стоимости оказались не в восторге не только общественники, но и артисты. В частности, балерина Илзе Лиепа и ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе призывали культурное учреждение сделать театр более доступным для россиян.