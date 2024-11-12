В российском городе пожаловались на холодные батареи в 20-градусный мороз

Жильцы дома в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) пожаловались, что батареи в квартирах остаются холодными, несмотря на 20-градусные морозы. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в сообществе «Подслушано №1 | Лабытнанги | Харп» в социальной сети «ВКонтакте».

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Речь идет о доме, расположенном по адресу улица Первомайская, 59.

«Сколько можно издеваться над жителями! С начала отопительного сезона ни разу батареи нормально не грели, морозы пришли, дома холод гуляет. Такая проблема у всего подъезда», — посетовала одна из жительниц.

Вместе с соседями, добавила россиянка, она подавала несколько заявок в управляющую компанию, однако это не принесло результата.

Женщина добавила, что в организации более двух месяцев знают о проблеме, но бездействуют.

«Обогреватели во всех комнатах работают 24/7, иначе не выжить в этой мерзлоте! Следующим шагом будет коллективная жалоба в прокуратуру!» — пригрозила жительница Лабытнанги.

Накануне стало известно, что в Кировграде труба отопления лопнула через несколько часов после того, как ее починили. В результате без тепла остались 10 тысяч человек.