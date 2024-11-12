Суд в Санкт-Петербурге арестовал квартиру на Петроградской стороне, принадлежащую теще журналиста Александра Невзорова (признан в России иностранным агентом). Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

"Коллеги в Петроградском районном суде приняли к производству иск прокуратуры к Лидии Невзоровой и Наталии Колесниковой. Предметом спора является вышеуказанная квартира, как следует из иска, отчужденная иноагентом Невзоровой своей матери Колесниковой по договору купли-продажи", - написала Лебедева в своем телеграм-канале.

Она пояснила, что истец просит признать сделку купли-продажи мнимой и вернуть квартиру Невзоровой, после чего обратить имущество в доход государства.

Прокуратура потребовала забрать у Невзорова два земельных участка

"Сегодня суд применил обеспечительные меры - наложил на квартиру арест", - написала Лебедева.

Предварительное судебное заседание назначено на декабрь.