В Чечне 11 директоров школ уволили после внеплановой аттестации

На территории Чечни прошла внеплановая аттестация руководителей образовательных учреждений, по итогам которой от своих должностей отстранили 11 директоров школ. Об этом на совещании в Грозном доложила первый заместитель Руководителя Администрации Главы и Правительства ЧР Хадижат Кадырова, слова которой привели в официальном Telegram-канале главы региона Рамзана Кадырова.

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"Выявлен ряд недочетов, в результате чего 11 директоров освобождены от занимаемых должностей. Также не прошли аттестацию 4 начальника районных отделов образования", - отметила Хадижат Кадырова.

Глава республики отреагировал на итоги аттестации и поручил внимательно следить за назначениями на посты директоров школ и другие руководящие должности в системе образования. Также в республике создадут комиссию, которая будет следить за исполнением законодательства в сфере образования.

"Ответственность за результат будут нести руководители районных отделов образования и главы муниципалитетов. Мы не должны позволять халатно относиться к таким важным вопросам. Образование - это будущее нашего народа, и мы обязаны сделать его достойным", - подчеркнул Кадыров.

Кроме того, глава региона потребовал усилить контроль за детьми, которые прогуливают уроки. Такие случаи будут доводить до родителей школьников, чтобы они принимали меры.