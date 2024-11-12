В Подмосковье заметили необычного белого оленя

В сети появилось видео, на котором можно увидеть редкого оленя-альбиноса белого цвета. Утверждается, что ролик был записан в Подмосковье, при этом региональный Комлесхоз отрицает наличие подобных животных в Московской области. Об этом сообщает агентство «Москва».

Видео, на котором можно увидеть белого оленя было снято из автомобиля. На кадрах можно увидеть, как водитель замечает редкое животное на обочине, после чего тормозит возле оленя чтобы понаблюдать. При этом, мех животного действительно выглядит заметно более светлым, чем у обычных оленей.

Однако в пресс-службе управления государственного охотничьего контроля комитета лесного хозяйства Московской области заявили, что подобных животных в регионе не водится.

«Благородный и пятнистый олени обитают на территории Московской области и являются охотничьим ресурсом. Их численность в 2024 году: благородный олень – 2773 особи, пятнистый олень – 2220 особей. Альбиносы встречаются у всех видов животных, так бывает. Но на данный момент о присутствии альбиносов в популяции оленей на территории Московской области достоверной информации нет», — сообщили в Комлесхозе.

Ранее олень сбросил восьмикилограммовые рога в российском зоопарке.