«Рожать не заставят»: закон о чайлдфри призвали не превращать в охоту на ведьм

Закон о запрете пропаганды чайлдфри – это не способ заставить россиянок рожать. Он в первую очередь направлен на борьбу с ложными ценностями, навязываемыми России "геополитическими партнерами", убеждена детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец. В беседе с RT она подчеркнула, что важно не уводить новую норму в крайность и не превращать ее в "символ охоты на ведьм".

"Особенно пропаганда [чайлдфри] зловредна в отношении детей и молодежи, потому что именно они являются мишенью наших противников", — считает Волынец.

Закон не обязывает россиянок рожать, а лишь запрещает пропагандировать отказ от детей – это означает, что определены четкие нормы реализации нормы, и частную жизнь она не затронет. В том числе ничего не будет россиянам за высказывания в личной переписке или разговоре с друзьями, пояснила Волынец.

В то же время лучше пропагандой на рождение детей омбудсмен назвала хорошую господдержку семей.

Напомним, накануне Госдума приняла законы о запретах "пропаганды чайлдфри" и усыновления российских детей гражданами государств, где разрешена смена пола. Они, в числе прочего, ограничивают распространение "деструктивного контента" в интернете, СМИ, кино и рекламе, подробности – в материале "Газеты. Ru".