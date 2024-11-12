Названа причина включения бывшей ведущей Первого канала в реестр иноагентов

В Минюсте России назвали причину включения бывшей ведущей Первого канала Фариды Курбангалеевой (внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в реестр иностранных агентов. Комментарий ведомства передает ТАСС.

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По данным ведомства, журналистские публикации и сообщения ведущей на YouTube-канале «Утро февраля» финансировались экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов и Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов), предпринимателем Михаилом Ходорковским (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), а также британскими спецслужбами.

Также отмечается, что 12 ноября суд не удовлетворил иск Курбангалеевой к Минюсту с требованием исключить ее из реестра иностранных агентов.

9 октября стало известно, что журналистку объявили в международный розыск. Курбангалееву обвинили в публичных призывах к терроризму и его оправдании, а также в распространении ложной информации о Вооруженных силах России.