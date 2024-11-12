Единое воинское захоронение для участников СВО создадут в Псковской области

В Пушкинских Горах Псковской области создадут единое воинское захоронение для погибших на войне в Украине.

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Соответствующее постановление опубликовала администрация района.

«На воинском захоронении осуществляется погребение лиц, погибших или умерших от ран, контузий, увечий или заболеваний, полученных в ход специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики», – говорится в документе.

Решение о похоронах на воинском захоронении будут принимать на основании письменного заявления близких родственников погибших воинов. Также инициаторы утвердили требования к памятникам. Монументы необходимо делать из черного гранита прямоугольной формы высотой 1,2 метра. Содержать захоронения будут за счет средств бюджета городского поселения.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что полторы тысячи жертв войны обнаружены на месте концлагеря возле райцентра Дна.