В Госдуме отреагировали на идею запретить раскладывать карты Таро за деньги

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в разговоре с Рамблером прокомментировала инициативу о запрете платных услуг тарологов в России.

Ранее депутат Андрей Свинцов предложил запретить в России раскладывать карты Таро за деньги, передавал Telegram-канал SHOT. Парламентарий и ряд других депутатов разработали законопроект, предлагающий полный запрет рекламы услуг тарологов. Авторы проекта считают, что предсказания будущего с помощью карт — это вымысел, который противоречит семейным ценностям. Депутаты просят внести изменения в законодательство для защиты россиян от «недобросовестных советчиков», они предлагают блокировать все ресурсы, где публикуют предложения разложить Таро на платной основе. При этом Свинцов отметил, что если кто-то дома захочет погадать на Таро и посмотреть вариации развития будущего, то «это как развлечение, как рассказать анекдот».

В связи с этим предложением сразу же вспоминается выпуск киножурнала «Фитиль» с Фаиной Раневской, где ее героиня-гадалка возвращала изменившего мужа в семью, и после сеанса с картами звонила в партком завода, на котором работает мужчина, сообщала о его измене… Конечно, в шутку можно раскладывать и карты таро, и другие карты, но серьезно к этому относиться нельзя. Однако даже если все это запретят, то тарологи просто уйдут в подполье. Они все равно будут, а информацию о них просто начнут передавать из уст в уста. Серьезные тарологи себя не рекламируют – на них работает сарафанное радио. Светлана Журова Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ

Вместе с тем парламентарий отметила, что тарологи не должны наносить людям вреда.