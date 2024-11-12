РГО: вопросы «Географического диктанта» озвучат Толстой, Шаляпин и Есенин

Десятая международная просветительская акция «Географический диктант», организатором которой с 2015 года выступает Русское географическое общество, пройдет 16 и 17 ноября 2024 года в 110 странах планеты на 10 тыс. площадок, пишет пресс-служба РГО.

Участников юбилейной акции ждут 40 вопросов на знание географии. Их озвучат голосами писателя Льва Толстого, поэта Сергея Есенина, певца Федора Шаляпина, воссозданными РГО при экспертной поддержке Sber AI. Также вопросы зададут писатель-эссеист Владимир Толстой и актриса Мария Аронова.

В пресс-службе заметили, что на конкурс «Напиши свой вопрос для Географического диктанта» поступило более 1269 заявок от участников из 18 стран мира (включая Россию). Кроме того, пришли вопросы от семей. Авторами лучших стали Братковы (Киров), Даниелян (Москва), Заикины (Волгоград) и Капрановы(Чебоксары).

«Потрясена тем, что эти вопросы предлагали в основном люди нашей страны, живущие рядом со мной. Я потрясена, что они обладают такими знаниями. Я сама столько почерпнула!», — призналась Мария Аронова.

В рамках акции 16 ноября на центральной площадке диктанта в Москве пройдет торжественная церемония подписания Русского глобуса первенства. Автографы оставят российский авиатор, Герой РФ Николай Гаврилов, спортсмен-паралимпиец, альпинист Рустам Набиев и вице-президент Ассоциации полярников, член Экспертного совета РГО Константин Зайцев.

Каждый год «Географический диктант» пишут люди самых разных профессий, национальностей и возрастов. За рубежом диктант пройдет на таких площадках, как заповедник Rolfontein Nature Reserve (ЮАР), Генеральное консульство РФ в Сиднее (Австралия), Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко (ПМР).

Впервые примут участие такие страны, как Ливия, Гвинея-Бисау, Катар, Филиппины, Бахрейн, Буркина-Фасо.

В России на вопросы диктанта ответят в Антарктиде, на льдине в Белом море, в чуме на Молодежном озере (Ненецкий автономный округ), на борту самолетов, выполняющих рейсы по маршрутам Норильск — Москва; Екатеринбург — Калининград, Красноярск — Туруханск, а также в поезде, следующем из Москвы во Владивосток.

Участники будут отвечать на борту Международной космической станции, в конном клубе «Измайлово» — старейшей конноспортивной школе страны, в партизанской землянке мемориального комплекса «Партизанская поляна» в Брянских лесах, в историко-культурном центре села Альшань в Орловской области.

Среди площадок также единственный в России музей истории трактора в Чебоксарах, таинственный перевал Актопрак в Кабардино-Балкарии, где проходили съемки знаменитого фильма «Земля Санникова», Географический центр Курганской области — участников туда доставят на вездеходах.