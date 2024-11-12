Скончался писатель и краевед Николай Блохин

На 73-м году жизни умер писатель и краевед Николай Блохин. Об этом сообщает 26.ru.

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В Ставропольском крае 12 ноября скончался писатель, краевед и журналист Николай Блохин. Причина смерти не раскрывается. Блохину было 72 года.

Николай Блохин родился в 1952 году, он окончил отделение журналистики филологического факультета госуниверситета в Ростове-на-Дону. После этого он работал журналистом — прошел карьерный путь от корреспондента до главного редактора.

Блохин является автором книг о Ставропольском крае, он также писал очерки об известных деятелях литературы, музыки и кино.