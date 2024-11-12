Чиновница в Сочи решила высказать свое негативное мнение о бойцах СВО и несколько раз их обозвала. Соответствующим видео во вторник, 12 ноября, поделился Telegram-канал Kub Mash.

На опубликованных кадрах стоящая спиной к оператору женщина называет мать одной из горожанок «обезьяной», после чего решает раскритиковать и российских военнослужащих. По словам чиновницы, ей доподлинно известно, какие люди отправляются в зону боевых действий. Она уверена, что на СВО воюют только «мошенники» и «сидельцы», следует из публикации.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил, что юмориста и шоумена Семена Слепакова* следует лишить российского гражданства и признать иноагентом за песню о спецоперации. По мнению депутата, уехавший в Израиль Слепаков «записал новую оскорбительную сатирическую песню, посвященную СВО».

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Музыкант Юрий Лоза заявил «Вечерней Москве», что песня Слепакова* «Колыбельная», в которой есть сатира на гибель российских солдат, должна быть проверена на предмет «идеологической диверсии».

*Признан Минюстом РФ иностранным агентом.