Женщина получила сообщение от тайно ушедшего на СВО сына

Жительница Дагестана получила сообщение на телефон от тайно ушедшего на специальную военную операцию (СВО) сына. Об этом сообщает RT.

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Отмечается, что Закарья Алиев ушел на СВО, хотя матери сказал, что работает охранником. Однажды он прислал ей свое фото в военной форме, оъяснив, что камуфляж ему якобы выдали на работе.

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Через некоторая время женщина получила голосовое сообщение от незнакомого ей военного, который рассказал, что ее сын получил ранение и спасти его не удалось. А позднее женщина получила сообщение с незнакомого номера.

"Мама, я в госпитале. Со мной все хорошо, жив-здоров. Звонить пока не надо", - говорилось в нем.

12 ноября стало известно, что российский военнослужащий Закарья Алиев показал видео из окопа, который он в одиночку оборонял от подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на протяжении трех недель. На видеоролике боец показывает обстановку на позиции. Его окружают сломанные и обугленные деревья, а также заваленная мусором земля.