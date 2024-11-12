Госдума приняла закон о запрете пропаганды чайлдфри

Госдума сегодня единогласно приняла во втором и окончательном третьем чтениях законопроект против пропаганды чайлдфри (отказ от рождения детей) в Интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Законопроект предусматривает штрафы от 100 тыс. рублей до 5 млн рублей за нарушение запрета о пропаганде идеологии чайлдфри. При этом председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее подчеркнул, что под закон о запрете не подпадает решение женщины отказаться от рождения ребенка, речь идет именно о пропаганде бездетности.

По его словам, документ дополняет шесть действующих федеральных законов, в том числе предусматривающих запрет пропаганды педофилии, ЛГБТ* и смены пола.

Законопроект был внесен в Госдуму в пакете с поправками в КоАП группой депутатов и сенаторов во главе с председателями верхней и нижней палат парламента Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным. Сегодня закон был принят единогласно в двух чтениях, за него проголосовали 403 депутата.

Законом предлагается установить, что владелец сайта или информационной системы должен осуществлять мониторинг социальной сети для выявления информации, пропагандирующей отказа от рождения детей. При этом распространение пропаганды чайлдфри станет основанием для включения сайта в единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора.

После вступления закона в силу не получат прокатное удостоверение и фильмы, содержащие пропаганду отказа от деторождения. А реклама не должна содержать информацию, пропагандирующую либо демонстрирующую пропаганду отказа от деторождения, отмечает РИА Новости.

«Принимая этот закон, мы за рождение детей, за большие семьи, чтобы каждая женщина принимала решение самостоятельно, чтобы на нее никто не давил, а мы должны создавать условия, чтобы детей рождалось больше», - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее спикер Госдумы отметил, что за нарушение планируется установить штрафы на уровне до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до пяти миллионов рублей для юридических лиц.

*«Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ.