В Госдуме предложили запретить гадать на картах Таро

В Госдуме планируют запретить раскладывать карты Таро за деньги. Как сообщает Telegram-канал Shot, соответствующую инициативу выдвинул депутат Андрей Свинцов.

Предлагаемый парламентариями законопроект подразумевает полный запрет рекламы услуг тарологов. Депутаты считают, что предсказание будущего с помощью карт Таро невозможно и противоречит семейным ценностям, а подобные услуги — мошенничество. При этом бесплатного гадания изменения не коснутся.

«Если дома, на даче с подружками кто-то хочет сделать расклад на Таро и посмотреть вариации развития ближайшего будущего, то это можно делать. Это как развлечение, как рассказать анекдот», — отметил Свинцов.

Он считает, что если «не будет хайпа» вокруг тарологов, то интерес к теме пройдет, так же, как в ближайшие месяцы «пройдет интерес к квадроберам, фурри, эмо».