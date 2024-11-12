Стало известно, рядом с кем похоронят пресс-секретаря SHAMAN

Пресс-секретаря певца Ярослава Дронова, более известного под сценическим псевдонимом SHAMAN, журналиста Антона Коробкова-Землянского похоронят на Троекуровском кладбище в Москве рядом с военным корреспондентом Владленом Татарским. Об этом во вторник, 12 ноября, сообщил ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

При этом церемония пройдет без участия большого числа людей и журналистов, говорится в материале.

Прощание с Коробковым-Землянским пройдет 13 ноября в 14:00.

О смерти журналиста стало известно 10 ноября. По данным СМИ, накануне вечером в столичной квартире пресс-секретарь Дронова начал внезапно задыхаться.

РИА: пресс-секретарь Shaman мог умереть после отравления неизвестным веществом

Позже SHAMAN выразил соболезнования в связи с кончиной журналиста. Он отметил, что Коробков-Землянский был для него другом и в посте в соцсетях пожелал ему «Царствия Небесного».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Коробков-Землянский скончался от инфаркта миокарда. Утверждалось, что журналисту стало плохо в его квартире на проспекте Мира. Его жена пыталась оказать помощь, выполняя искусственное дыхание и массаж сердца. Однако позже появилась версия об отравлении неизвестным веществом.