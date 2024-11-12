Экс-глава Суджанского района Александр Богачев заявил, что причиной его ухода с должности стало выявление «крайних». Об этом он рассказал в разговоре с RTVI.

«Должен кто-то быть крайним. К сожалению, у нас так всегда», — передает telegram-канал RTVI слова экс-главы района.

Богачев подтвердил, что сегодня состоялась встреча губернатора Курской области Алексея Смирнова с жителями приграничных территорий. Экс-глава Суджанского района отметил, что не обладает информацией о подробностях своей отставки.

Главу Суджанского района отправили в отставку

Ранее Смирнов объявил об отставке Богачева. Причиной увольнения стало отсутствие связи с местными жителями. Население Суджанского района встретило новость об отставке Богачева аплодисментами.