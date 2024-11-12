В Москве студентам РЭУ им. Плеханова, не вставшим на воинский учет, заблокировали вход в учебное заведение. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Сейчас на пары в экономический универ в Москве не могут пройти несколько парней. <...> Один из студентов рассказал, что его в доказательство того, что он встал на учет, попросили принести повестку в военкомат, но даже это не сработало», — пишет Shot.

В сообщении уточняется, что электронные пропуска студентов не сработали, а охрана отказала им во входе в учебное заведение. В настоящее время студенты пытаются установить связь с деканатом.

Депутат призвал порадоваться повторной рассылке электронных повесток

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу университета с просьбой прокомментировать инцидент. Ответ ожидается.