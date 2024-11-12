В Чебаркуле жители возмутились появлением на стенде с фотографиями погибших героев спецоперации изображения осужденного за убийство матери двоих детей. Видео с просьбой разобраться в ситуации появилось на странице местной активистки и вдовы разведчика Любови Рудометовой во "ВКонтакте".

Женщина записала обращение к замгубернатора Челябинской области Станиславу Мошарову у стенда, в котором пожаловались на неустойчивость конструкции и отсутствие предварительной договоренности администрации города насчет фотографий погибших с их близкими. Помимо того, выяснилось, что на одном из стендов находится фотография Дениса Синицына, который был судим за убийство местной жительницы и ушел на СВО из колонии.

"Этот Синицын у нас убил когда-то здесь женщину, двое детей остались без матери. Убил ее жестоко, он ее изнасиловал, он ей выкалывал глаза. Это урод. Мы поднимали вопрос с администрацией, что нельзя Синицына вывешивать. Город маленький, люди помнят это убийство, мы все тогда жили здесь и боялись на улицу выходить", - подчеркнула Рудометова.

Вдова участника СВО дала понять, что в городе Синицына героем не считают, и попросила власти региона решить проблему с равнодушием местной администрации.