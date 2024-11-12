Мэр Дальнегорска обиделся на шутку Стоянова

Мэр города Дальнегорска Александр Теребилов обиделся на шутку актера Юрия Стоянова про коррупцию.

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В сценке юмористической программы «100янов» артист воплотил образ одного из двух ведущих новостной передачи. В импровизированном телеэфире он высмеял вымышленный коррупционный скандал, где мэр Дальнегорска якобы похитил из муниципального бюджета пять миллионов рублей. Герой Стоянова отметил, что нерадивый чиновник «мог бы украсть 25 миллионов, как мэр Ближнегорска». Шутка крайне возмутила Теребилова, который назвал ее «пошлым юмором и похабщиной».

— Вымышленного Ближнегорска и правда не существует, а Дальнегорск — город хоть и далекий от столицы, но реальный, с настоящими людьми и историей, требующей к себе уважения, — написал Теребилов в своем Telegram-канале.

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