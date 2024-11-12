Семена Слепакова* отказались исключать из иноагентов

Верховный суд РФ отклонил жалобу артиста Семена Слепакова* на включение его в реестр иностранных агентов. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд изучил обращение, однако не нашел в нем указаний на нарушения, которые могли бы стать поводом для разбирательств. В передаче апелляции на рассмотрение в судебном заседании артисту отказали.

Напомним, что Слепакова* признали иноагентом в апреле 2023 года. По информации Минюста, он получал поддержку от иностранных источников, формировал негативное отношение к военной и государственной службе, а также отрицательно высказывался о гражданах России. Сейчас комик проживает в Израиле.

Артист обращался в Замоскворецкий суд Москвы с иском к Минюсту с требованием исключить его из реестра иноагентов, но безуспешно. Апелляция также не принесла результата, а в июле этого года кассационный суд тоже отклонил жалобу Слепакова*.

* признан Минюстом РФ иноагентом