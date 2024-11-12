Главу Суджанского района отправили в отставку

Глава Суджанского района Курской области Александр Богачев был отстранен от должности из-за недостаточного взаимодействия с гражданами и нежелания общаться с жителями. Об этом стало известно во вторник, 12 ноября.

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По данным Telegram-канала Mash, увольнение произошло во время встречи регионального руководства с местными жителями. Вынужденные переселенцы ранее обращались к чиновникам с просьбами прояснить важные вопросы о своих условиях жизни и мерах социальной поддержки. Отсутствие реакции со стороны Богачева стало решающим фактором при его отсавке, написал канал.

В прошедшие выходные суджанцы собрались на Красной площади в Курске, вновь требуя от властей ответы на свои вопросы. В результате 12 ноября на встрече с чиновниками было принято решение отстранить Богачева от занимаемой должности, написал Telegram-канал.

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На прошлой недели сразу три главы российских регионов подали в отставку. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров и его коллега из Ростовской области Василий Голубев в понедельник, 4 ноября, объявили о сложении своих полномочий. Вслед за ними о своей отставке объявил глава Республики Коми Владимир Уйба.