В России хотят запретить брать в школы детей мигрантов без знания русского

В Госдуму внесут законопроект, запрещающий зачислять в российские школы не говорящих по-русски детей мигрантов. Об этом сообщается на сайте Думы.

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На пленарном заседании Госдумы 12 ноября будет рассмотрен проект поправок, которые планируется внести в административный кодекс РФ. Поправки касаются ответственности за нарушения в сфере миграции.

Спикер Думы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты направят правительству предложения по трудовой миграции, также касающиеся семей мигрантов. В частности, депутаты предлагают проверять законность пребывания семьи в России при зачислении ребенка-иностранца в школу.

Также предлагается проводить обязательное тестирование на знание русского языка для таких детей и ввести запрет на зачисление в общеобразовательные организации без подтверждения знания языка.

В Госдуме ранее сообщили, что на рассмотрении депутатов находятся 25 законопроектов по контролю за миграцией. Дума уже приняла законы об уголовной ответственности за организацию нелегальной миграции.

Принятые законы относят преступления, связанные с организацией незаконной миграции, к тяжким и особо тяжким. Речь, в частности, идет о незаконной регистрации мигрантов и подделке документов. Также депутаты признали нелегальное нахождение в РФ отягчающим вину обстоятельством.