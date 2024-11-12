Названа дата прощания с пресс-секретарем Shaman

Названа дата прощания с журналистом, пресс-секретарем исполнителя Shaman Антоном Коробковым-Землянским. Об этом пишут "Аргументы и факты".

Прощание пройдет 13 ноября. Церемония начнется в 14.00 в Большом траурном зале Некрополя Троекурово.

Антона Коробкова-Землянского не стало 9 ноября, ему было 40 лет. Он начал задыхаться у себя дома, медики не смогли его спасти. СМИ связывали случившееся с проблемами с сердцем: инфарктом миокарда или сердечной недостаточностью. Для выяснения обстоятельств назначена экспертиза.

Стали известны подробности смерти пресс-секретаря Shaman

Telegram-канал Mash сообщал, что ранее проблем с сердцем у мужчины не было, однако в последнее время он якобы "часто переживал на работе", а на этой неделе "разволновался" из-за скандала по поводу гонораров артистов.