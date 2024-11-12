В соседней с Россией стране выявили случай заражения сибирской язвой

Национальный центр изучения зоонозных инфекций Монголии сообщил о том, что житель граничащего с Россией монгольского региона Увс заразился сибирской язвой во время выпаса скота. Об этом пишет РБК.

По информации центра, диагноз был подтвержден при помощи молекулярно-биологического анализа.

«Житель сума (поселения. – Прим. ред.) Зуунговь заразился во время выпаса скота. Заболевший находится на лечении в многопрофильной больнице», - говорится в сообщении.

В центре также отметили, что в регионе работает бригада Минздрава совместно с ветслужбой и отделом по чрезвычайным ситуациям.

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Сибирская язва относится к особо опасным инфекциям. Она приводит к смерти от 30 до 100% больных в зависимости от формы. Ранее очаг заболеваемости сибирской язвой был выявлен в Туве. Все заболевшие ели мясо больной лошади. При этом, по информации местного Минздрава, четверо пациентов, госпитализированных с сибирской язвой, сбежали из больницы.