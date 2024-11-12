Дополнительный выходной может появиться в России

Депутат ЛДПР Станислав Наумов предложил сделать 28 декабря в России выходным днём, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «РИА Новости».

В этом году выходной день 28 декабря (суббота) переносится на 30 декабря (понедельник). Поэтому 2024 год завершается шестидневной рабочей неделей, но за ней следуют каникулы продолжительностью целых 11 дней. Депутат хочет избежать шестидневки, по его мнению, не всегда обоснованной: потребность выводить сотрудников на работу в субботу есть не у всех предприятий, и объём работы, который предполагается выполнить за шесть дней, можно осилить и за пять дней.

Высвободившийся день, по мнению парламентария, «создаст дополнительный импульс развитию внутреннего семейного туризма». (То есть 11-дневные каникулы не замотивируют семьи с детьми отправиться в небольшое путешествие, а 12-дневные – да). Что касается непрерывно действующих предприятий, то оплата труда 28 декабря для них должна рассчитываться, как для выходного дня, за сверхурочную работу. Предложение направлено на рассмотрение вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко.

Но есть нюанс: Наумов предлагает сделать 28 декабря нерабочим днём не на федеральном уровне, а разрешить губернаторам самостоятельно определять, будут ли жители их регионов работать в этом году или нет, «в зависимости от особенностей экономики». Передача решения о последнем рабочем дне в году на откуп регионам уже практиковалась. Все или почти все рано или поздно приходили к выводу, что лучше отдыхать, чем работать, но решения задерживались, и официальным выходным осчастливили в основном бюджетников. Руководителям коммерческих предприятий разрешили самим принимать решение о том, отдыхает их предприятие лишний день или работает. В 2020 году таким образом решали судьбу 31 декабря – это был четверг. По производственному календарю – рабочий, по решению губернаторов – выходной, по факту – где как получилось. Дополнительную путаницу внесло то, что выходной предоставлялся не безвозмездно, а за рабочую субботу 26 декабря.

После такой неразберихи депутаты захотели сделать 31 декабря выходным днём уже по всей стране, соответствующий законопроект внесли на рассмотрение как приоритетный.