В Госдуме захотели отменить шестидневную рабочую неделю перед Новым годом

Депутаты Госдуме выступили с инициативой сделать субботу, 28 декабря, выходным днем, отменив таким образом шестидневную рабочую неделю перед Новым годом. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, парламентарии обратились к заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Григоренко с предложением дать региональным властям право сделать 28 декабря выходным.

При этом депутат Станислав Наумов отметил, что дополнительный выходной даст импульс развитию семейного туризма в стране.

«Надо такие возможности создавать, чтобы люди отдохнули от завершения года и встречали новый, 2025-й год!» - пояснил он.

Однако парламентарий заметил, что есть сферы, где дополнительные рабочие дни - необходимость, приведя в пример пищевую промышленность.

«Все, что пойдет на новогодний стол, должно быть свежим, вкусным. И поэтому люди на производстве могут сверхурочно поработать. При этом такую работу нужно финансово поощрять», - заявил он.

Ранее жители России работали шесть дней подряд в период с 22 по 27 апреля, в преддверии длинных выходных по случаю майских праздников. Также шестидневной была и рабочая неделя в ноябре, перед Днем народного единства, который отмечался 4 ноября.