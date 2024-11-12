Рособрнадзор анонсировал изменения в ЕГЭ

ОГЭ и ЕГЭ будут изменены в России, сообщает ИА DEITA.RU.

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Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил о том, что формат ОГЭ и ЕГЭ в ближайшие годы претерпит изменения. По его словам, обо всем будет рассказано заранее. Ибо важные, кардинальные изменения в любые экзамены после 9-го или после 11-го класса, соответствующие органы должны озвучить до 1 сентября.

В комментарии «Российской газете» Музаев отметил, что при поступлении в технический колледж важен не средний балл, а конкретные оценки за математику, физику. На этом будет сделан акцент.

Обязательные предметы при этом останутся те же - но изменятся практические задачи. Их будет больше и они будут более приближены к реалиями сегодняшнего дня. Каким конкретно они будут, Музаев не уточнил.

Кроме того, особый порядок сдачи экзаменов будет действовать в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Дети смогут выбрать: сдавать ЕГЭ или выбрать итоговую аттестацию в форме выпускного экзамена или по итогам текущих оценок.