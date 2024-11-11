Вассерман прокомментировал предложение не пускать квадроберов в школы

Не пускать представителей субкультуры квадроберов в школы бессмысленно, заявил член комитета Государственной думы РФ по просвещению эрудит Анатолий Вассерман в разговоре с «Ридусом». Так он прокомментировал соответствующую инициативу главы Свердловского областного родительского комитета Людмилы Золотницкой.

Депутат отметил, что ограничивать посещение учебных заведений школьниками-квадроберами не стоит, хотя бы потому что не совсем понятно, какой процент родителей региона представляет Золотницкая и ее учреждение.

Подозреваю, что подавляющее большинство родителей не слыхали ни о ее существовании, ни о ее комитете. А во что она сама играла, когда была ребенком? — спросил Вассерман.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов высказал мнение, что вина за поведение детей-квадроберов лежит целиком на родителях. Он считает, что если ребенок начинает в жизни копировать стиль поведения животных, то это говорит о проблемах у его родителей.

Перед этим глава движения «Россия Православная» и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что искоренить буллинг в школах поможет отмена рейтинговой системы. Парламентарий отметил, что цифры и показатели не отражают реальных действий, а лишь создают иллюзию успеха. По его словам, рейтинги только отвлекают учителей от главной задачи — заботиться о детях.