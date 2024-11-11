СМИ: Юрий Николаев попал в реанимацию

Знаменитый телеведущий Юрий Николаев попал в реанимацию после обморока. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным канала, артист почувствовал себя плохо, у него сильно поднялась температура. Врачи экстренно доставили его в реанимацию одной из столичных клиник.

В настоящее время медики проводят комплекс обследований с тем, чтобы установить точный диагноз. Специалисты исключили инфаркт и инсульт.

Напомним, что 25 марта 2019 года Николаев также был экстренно госпитализирован после того, как внезапно почувствовал себя плохо, потерял сознание, а при падении сильно ударился головой.

Врачи обнаружили у пациента сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, а также гематомы на лице. Они поставили ему диагноз «синокопальное состояние», то есть внезапная потеря сознания, которую нельзя предсказать.

По мнению специалистов, причина может заключаться в плохом состоянии сосудов головного мозга Юрия Александровича.

Во второй половине апреля 2019 года Николаев принял участие в церемонии вручения премии «Аванс», которую ежегодно присуждает молодым актерам журнал «КиноРепортер».