Застрявшим на лайнере в Японии россиянам оплатят гостиницу и билеты в РФ

Туристы из России, которые застряли из-за поломки круизного лайнера Spectrum of the Seas в Японии, получат бесплатные билеты до Москвы. Кроме того, им также забронировали номера в шанхайской гостинице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова одного из пассажиров.

По словам собеседника издания, номера в гостинице и билеты оплатил российский туроператор. Напомним, что в данный момент Spectrum of the Seas находится в Шанхае — из-за поломки он пробыл в плавании дольше, чем планировалось, из-за чего у туристов из России сгорели билеты.

«Все хорошо. В семь утра были в Шанхае. Российский туроператор купил билеты до Москвы тем, у кого они пропали, и забронировал гостиницу», — рассказал один из туристов.

Ранее круизный лайнер Spectrum of The Seas из-за поломки встал в японском порту Йокогама. На нем находится около 600 туристов из России.