Дочь Жириновского показала новые совместные фото с отцом

Дочь сооснователя ЛДПР Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко показала новые совместные фотографии с отцом. Снимки политика в семейном кругу опубликовала «Комсомольская правда».

На одной из фотографии Боцан-Харченко и Жириновский сидят на лужайке за бревенчатым домом. При этом лидер ЛДПР держит в руке предмет, похожий на мухобойку. На другом снимке отца и дочь сфотографировали в зимнее время года.

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В октябре 2024 года стало известно, что дочь Жириновского займется сохранением наследия отца. В этой связи она отметила позицию нынешнего лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, который, по словам Боцан-Харченко, «делает много для того, чтобы дело Жириновского жило».

Ранее президент России Владимир Путин поручил праздновать 80-летие со дня рождения Владимира Жириновского. Мероприятия запланированы на 2026 год, а главой организационного комитета назначен председатель Госдумы Вячеслав Володин.