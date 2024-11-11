Главреду медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарите Симоньян вручили премию «За мир и права человека — 2024». Об этом сообщается в Telegram-канале RT.

Там напомнили, что данная премия вручается в Белоруссии второй год, ее организатором является Международный благотворительный фонд имени Эмиля Чечко — польского солдата, бежавшего в Белоруссию и разоблачившего убийства беженцев польской стороной. В 2022 году Чечко был найден мертвым у себя в квартире в Минске. Награда присуждается правозащитникам, журналистам и общественным деятелям.

«Маргарите Симоньян присуждена премия "За мир и права человека — 2024"», — говорится в тексте.

Сама главред, комментируя награду, заявила, что это стало для нее «совершенно неожиданной честью», но она «рада, что фонд заметил ее работу».