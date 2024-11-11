Появились сообщения о смерти Дмитрия Сухарева (настоящая фамилия - Сахаров), одного из ветеранов отечественного бардовского движения. Об этом пишет MK.RU.

Сухарев - автор текста песни "Александра, Александра", ставшей одной из "визиток" культовой мелодрамы "Москва слезам не верит", поэт, переводчик, сценарист. Другие его заметные композиции - "Бричмулла" и "Окликни улицы Москвы".

О смерти барда 11 ноября на 95-м году жизни сообщил только что в соцсети поэт Александр Правиков.

День рождения Сухарев отметил 1 ноября. Бард родился в 1930 году в Ташкенте.

Официально информация о смерти Сухарева не подтверждена.