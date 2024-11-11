В Финляндии отменили представление о жизни Христа, чтобы не обидеть неверующих

В Финляндии концерт барочной музыки отменили из-за «религиозных мотивов». Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

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По данным газеты, 6 ноября Финский барочный оркестр и Хельсинкский камерный хор должны были исполнить ораторию «Мессия» Генделя в начальной школе Уусимаа, но руководство узнало о содержании произведения, текст которого основан на Библии и повествует о жизни Иисуса, лишь за несколько дней до выступления.

Организаторы концерта выразили недовольство отменой, отметив, что это первый случай, когда концерт был отменен из-за религиозных ссылок в музыке. Директор школы отказался комментировать ситуацию, но по словам организаторов, отмена может быть связана с недавним инцидентом в Хямеенлинне, когда власти были оштрафованы за дискриминацию нерелигиозного ученика начальной школы и выплатили €1500 в качестве компенсации.

Национальный совет по образованию Финляндии считает, что школа неверно истолковала его указания. По их мнению, концерт не должен был быть отменен, так как он является частью культурного наследия и учебной программы.