Экология в косметике, моде и питании: что обсудят в лектории Eco Friendly Fest

16 и 17 ноября 2024 года в Москве состоится Eco Friendly Fest — фестиваль, посвященный экологичным привычкам и осознанному потреблению. В рамках мероприятия будет организован лекторий, где эксперты расскажут о том, как сделать повседневную жизнь более экологичной и устойчивой.

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Первый день фестиваля, 16 ноября, начнется с паблик-тока об экологичной косметике. Эколог и экоблогер Маша Сморыгина, амбассадор компании LEVRANA и секонд-хендов, вместе с экспертами обсудит, как выбирать косметику, которая безопасна для природы и нашего здоровья. К дискуссии присоединятся Светлана Ковалевская, эколог, куратор проекта «Экоразнос» и советник главы экологического общества РФ, а также Жора Каваносян, эколог, блогер и автор канала «Сортировочная». Участники разберутся, как определить экологичность бренда, как проверять составы продуктов и выбирать упаковку, пригодную для переработки.

© Пресс-служба

Далее, в рамках паблик-тока «Апсайкл: революция в моде или осознанное будущее?», спикеры покажут, как ненужные вещи превращаются в модные аксессуары и одежду и обсудят, как видеть в старых вещах не отходы, а ценные ресурсы, которые могут стать красивыми и полезными предметами. Модератором встречи выступит Светлана Задера, обозреватель «Российской газеты». Мария Платонова, специалист по экодизайну, создатель аксессуаров из сортированных отходов, и Вика Рюшка, блогер и основатель бренда «RUSHKA», расскажут, как мода может быть не только стильной, но и экологичной.

Во второй половине дня на дискуссии об экологичном подходе к еде эколог и экоблогер Маша Сморыгина поговорит с экспертами о том, как можно обращаться с пищевыми отходами дома, какие существуют технологии для компостирования и почему важно выбирать продукты с минимальной упаковкой. Елизавета Стрижкова, директор по развитию компании «Зеленый Драйвер», основатель сервиса доставки в многоразовой таре «Сновопосуда», а также кейтеринга без отходов «Наготове», поделится опытом экоподходов к питанию. Присоединится к обсуждению Таня Антилогова, нутрициолог и адепт здорового образа жизни, которая расскажет о том, как сбалансированный рацион может сочетаться с экологичными принципами. Эколог Жора Каваносян проведет слушателей через важные аспекты обращения с органикой, а Олеся Бесперстова, создательница экологического просветительского проекта и zero waste магазина Noplasticitsfantastic, расскажет о том, как каждый из нас может сократить свои отходы и внести вклад в экологию, просто изменив подход к питанию.

Следующий день фестиваля, 17 ноября, начнется с обсуждения темы детоксикации организма. Экологичный нутрициолог Дарья Сенатова, нутрициолог, натуропат и создатель проекта по смене пищевого поведения BE HEALTHY Мария Букашкина, а также health investor и детокс-коуч Александра Лысенкова, поделятся знаниями о том, как понимать потребности своего организма и какие методы детокса могут быть естественными и полезными. Паблик-ток будет интересен всем, кто хочет поддерживать здоровье, избегая токсичных продуктов и излишних перекусов.

© Пресс-служба

Во второй половине дня состоится лекция «Быстрая мода: как перестать покупать лишнее?». Пресс-секретарь ППК «Российский экологический оператор» Светлана Ризун и исполнительный директор Ассоциации содействия экономики замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова, расскажут о вреде быстрой моды и раскроют преимущества циклической экономики. На лекции можно будет узнать, как сделать гардероб более устойчивым и сократить ненужные покупки — актуальная тема в мире, где текстильные отходы становятся глобальной проблемой.

Завершит программу лектория лекция Анастасии Перевозниковой, специалиста по устойчивому развитию проекта «Собиратор» и эксперта Совета по профилактике гринвошинга. Анастасия расскажет о гринвошинге — маркетинговой тактике, при которой бренды выдают себя за более «зеленые», чем они есть на самом деле. Спикер объяснит, как распознать такие уловки и расскажет о стандартах и принципах, которые помогают брендам оставаться честными перед потребителями.

© Пресс-служба

Помимо лектория, на фестивале будут организованы мастер-классы, выставки, интерактивные квесты и квизы, зона свопа и буккроссинга, эко-маркет с этичные брендами, а также будут работать точки сбора вторсырья на переработку.

Вход свободный, предварительная регистрация обязательна.